Figueirense bate Grêmio e Tite pode sair Com um do gol que ficará marcado na carreira do veterano atacante Evair, o Figueirense derrotou neste domingo o Grêmio, em Florianópolis, por 2 a 1, resultado que afastou o time catarinense da zona de rebaixamento, agora com 13 pontos. Foi a segunda vitória seguida do Alvinegro em seu estádio na mesma semana. Pedro abriu o placar, aos 24, e Evair, aos 30 minutos do primeiro tempo, marcou o seu centésimo gol em Campeonatos Brasileiro. Na etapa complementar, Ânderson Lima diminuiu de pênalti. A partida pode ter marcado a despedida do técnico Tite do tricolor gaúcho, pretendido pelo São Paulo. Aparentemente abatido pela eliminação da Copa Libertadores da América, o Grêmio foi dominado literalmente pelo Figueirense no primeiro tempo, reagindo apenas no segundo. Nervosa, a equipe gaúcha passou a jogar com dois jogadores a menos a partir dos 39 minutos com as expulsões do meia Gilberto e do atacante Christian. Antes, aos 24, o Figueirense já havia marcado através do lateral Pedro em cobrança de falta que a bola desviou na barreira enganando o goleiro Danrlei. Seis minutos depois foi a vez de Evair sacudir o estádio Orlando Scarpelli. Ele completou de cabeça um cruzamento da direita feito por Sandro Hiroshi para fazer seu centésimo na carreira e o segundo com a camisa do Figueirense. Tentando apenas evitar uma goleada, o Grêmio foi sufocado pelo Figueirense nos primeiros minutos do segundo tempo. Por mais volume de jogo que teve, o time catarinense pecou pela inoperância de seu ataque e foi castigado aos 37 com pênalti cobrado pelo lateral Anderson Lima. Aos 41, Sandro Hiroshi, livre na área, chutou por cima da trave de Danrlei a melhor chance de ampliar o saldo de gols na partida. Ficha Técnica Figueirense: Edson Bastos; Márcio Goiano, Eloy e André Luis; Pedro (Paulo Sérgio), Carlos Alberto, Wagner Mancini (Bilu), William, Triguinho; Sandro Hiroshi e Evair (Filipe). Técnico: Vagner Benazzi. Grêmio: Danrlei; Anderson Lima, Gavião, Claudiomiro e Roberto (Douglas); Amaral (Luiz Mário), Tinga, Carlos Miguel (Émerson) e Gilberto; Christian e Caio. Técnico: Tite. Gols: Pedro aos 24 e Evair aos 30 minutos do primeiro tempo. Anderson Lima aos 37 do segundo tempo. Árbitro: Alício Pena Júnior (FIFA/MG). Cartões amarelos: Pedro, Triguinho, André Luis, Amaral, Wagner Mancini, Eloy, Carlos Alberto, Edson Bastos e Paulo Sérgio. Cartões vermelhos: Gilberto e Christian. Público: 14.548 (total) e 12.946 (pagante) Renda: R$ 108.222,00 Local: Estádio Orlando Scarpelli classificação