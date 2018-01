Figueirense bate o Atlético-PR O Figueirense conseguiu pela primeira vez, vencer a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro da Série A. A façanha foi obtida nos 2 a 0 sobre o Atlético/PR, neste domingo, em Florianópolis. Os gols foram anotados pelo lateral-esquerdo Michel Bastos, que tem os direitos federativos presos ao adversário. O segundo, seu 12º na competição, foi olímpico. O primeiro tempo foi de uma disputa bem equilibrada. Jogando sob chuva e a favor de vento forte, o Atlético-PR - que pode perder o técnico Antônio Lopes para o Corinthians - pouco fez para tirar vantagem. E, bem armado taticamente, principalmente no aspecto defensivo, encontrou um Figueirense articulado e com muita determinação. As principais chances no período acontecem em jogadas de bola parada, como aos 20 minutos, quando Edmundo levantou na área para o atacante Adriano, que ao finalizar, foi barrado pelo zagueiro Marcão. Aos 27, a um metro da grande área, Michel Bastos bateu com potência uma falta que fez abrir a barreira e a bola foi parar na rede. Com a vantagem, o Figueirense jogou com facilidade e certo domínio no restante do período. O Atlético voltou para o segundo tempo esboçando certa reação, mesmo contra o forte vento. Uma das chances, aos sete, o goleiro Edson Bastos tirou, de soco, um arremate do meia atleticano Cristian. Não demorou e o Figueirense reassumiu o controle do jogo. Aos 26, fez o segundo. Michel Bastos cobrou escanteio e, com a ajuda do vento, fez com que a bola entrasse no gol, entre um zagueiro e o goleiro Diego, que se atrapalharam ao interceptar o chute. Não houve reação do Atlético e o Figueirense continuou dono da partida. Quando perdeu o atacante Adriano (expulso), aos 37 minutos, diminuiu o ritmo procurando defender-se para garantir a vitória.