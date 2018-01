Figueirense bate o São Caetano no ABC Um gol de Fernandes para o Figueirense, aos 42 minutos do segundo tempo, determinou a vitória do time catarinense sobre o São Caetano nesta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time do ABC acumula sete derrotas seguidas e o Figueirense acaba com uma seqüência de dois meses sem vencer fora de casa. O São Caetano fica com 32 pontos e o time catarinense atinge os 26 pontos. Por isso, festeja bastante: "Temos que parabenizar o Edmundo pela grande jogada. Esta vitória aqui dentro nos dá muita confiança", disse Fernandes. Em compensação, do lado derrotado a preocupação é evidente. "Não podemos deixar para depois, a reação tem que vir de imediato já no próximo jogo", comenta o goleiro do São Caetano, Sílvio Luiz. No primeiro tempo, o São Caetano conseguiu poucas vezes penetrar na defesa do Figueirense, que limitava-se a rebater os ataques adversários e tentar contra-ataques com Michel Bastos e Edmundo, com pouco sucesso. No melhor momento que teve o time paulista, o meia Lúcio Flávio finalizou livre de dentro da área, após passe de calcanhar de Márcio Mixirica, mas a bola passou perto da trave direita. O jogo continuou pouco criativo no segundo tempo, mas ambos estiveram mais perto de marcar. O time da casa teve outra chance com Lúcio Flávio, que chutou a bola na trave aos 9 minutos, em chute de dentro da área. O visitante também acertou a trave, em cobrança de falta de Edmundo, aos 23 minutos. Mas, aos 42, a equipe de Florianópolis marcou. Em nova falta cobrada por Edmundo, a bola foi desviada de cabeça e Fernandes, que entrara há pouco, cabeceou para o gol. No final de semana, o São Caetano tentará a recuperação diante do Brasiliense, em Brasília, enquanto o Figueirense, também domingo, receberá o Atlético-PR.