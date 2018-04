Figueirense bate o Vitória e encerra jejum de sete jogos no Brasileirão

Em jogo de desesperados, o Figueirense bateu o Vitória por 1 a 0 neste sábado, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dodô marcou o gol da partida ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe catarinense deixou a zona de rebaixamento e subiu ao 14º lugar, com 20 pontos. O Vitória, que permaneceu com 19 pontos, caiu duas posições e agora é o 15º.

Após o apito inicial, as duas equipes passaram a se estudar, sem colocar muita velocidade na partida. Foi somente aos 11 minutos que Marinho roubou a bola na entrada da área, ajeitou e soltou a bomba para fora do gol.

Três minutos depois, na primeira chance do Figueirense, a rede balançou. Carlos Alberto descolou ótimo lançamento para Dodô, que apareceu livre nas costas de Euller, invadiu a área e bateu na saída de Fernando Miguel.

O jogo voltou a ficar amarrado, com poucas oportunidades claras de gol. Aos 40 minutos, Carlos Alberto se desentendeu com Kanu. O capitão do time catarinense, Rafael Moura, deu um encontrão no zagueiro, que caiu no chão. Foi o suficiente para validar a expulsão do artilheiro.

Com um a mais, o Vitória voltou do intervalo disposto a buscar o resultado. Aos 2 minutos, Serginho mandou um cruzamento fechado, perigoso, que obrigou Thiago Rodrigues a fazer difícil defesa. O time da casa quase ampliou aos 13 minutos, com Rafael Silva chutando para a defesa de Fernando Miguel. O atacante teria nova oportunidade um minuto depois, mas a bola desviou na zaga.

As substituições de ambos os lados pioraram a qualidade do jogo, com muitos erros de passe e falta de efetividade na conclusão final. Aos 37 minutos, Victor Ramos fez falta em Maurides, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Melhor para o Figueirense, que teve menos dificuldade para garantir os três pontos.

Depois desta derrota fora de casa, o Vitória abre a 18ª rodada, em jogo na Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), quarta-feira, contra o Coritiba, a partir das 19h30. Já o Figueirense fecha a rodada no sábado, contra o Fluminense, no Édson Passos, em Mesquita (RJ), às 16h.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 X 0 VITÓRIA

FIGUEIRENSE - Thiago Rodrigues; Jefferson, Marquinhos, Bruno Alves, Pará; Elicarlos, Jackson Caucaia, Carlos Alberto (Ayrton), Dodô (Maurides); Rafael Silva, Rafael Moura. Técinco: Argel Fucks.

VITÓRIA - Fernando Miguel; Diego Renan, Victor Ramos, Kanu, Euller (Norberto); Ramon (Rodrigo Ramallo), Willian Farias, Serginho (Tiago Real); Vander, Kieza, Marinho. Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Dodô, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Silva, Dodô, Jackson Caucaia (Figueirense);Victor Ramos, Ramon, Norberto (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Rafael Moura (Figueirense); Victor Ramos (Vitória).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

PÚBLICO - 4.896 torcedores.

RENDA - R$ 49.695,00.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).