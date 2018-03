Figueirense busca 2ª vitória fora de casa Motivado pelo aproveitamento de 66% de pontos alcançado nas últimas cinco partidas sob o comando do técnico Artur Neto - três vitórias, um empate e uma derrota - o Figueirense terá amanhã mais um desafio no Campeonato Brasileiro. O time vai até a serra gaúcha para tentar conquistar a segunda vitória fora de casa, desta vez diante do Juventude. A equipe não muda em relação a que venceu o Paraná Clube na última rodada, mas recebeu determinação especial para tomar todo o tipo de cuidado, principalmente os defensivos, considerando a situação complicada de tabela que se encontra a equipe gaúcha. "A cada rodada a responsabilidade aumenta. Tem equipe que já se sente incomodada com o nosso crescimento e aí tudo passa a ser mais difícil", analisa o zagueiro Cléber.