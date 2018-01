Figueirense busca 2ª vitória seguida O Figueirense é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. Neste domingo contra o Atlético-PR, em casa, o time tentará quebrar um tabu: o clube catarinense é a única equipe que não venceu duas partidas consecutivas no Brasileiro. Em 27 jogos, o Figueirense comemorou apenas seis vitórias. Três em casa (São Caetano, São Paulo e Goiás) e três fora (Botafogo, Juventude e São Caetano). A última vitória ? sobre o São Caetano na quarta-feira, no ABC, por 1 a 0, ? animou o grupo. O técnico Adílson Batista está otimista: "Eu não vou cair. Quem estiver comigo, vai jogar", prometeu o treinador, que já livrou o Grêmio e o Paysandu do rebaixamento. Os próximos seis jogos são considerados decisivos para a equipe, pois enfrentará dois times ameaçados pelo rebaixamento (Atlético-PR e Paysandu) e quatro times que caíram de rendimento no segundo turno (Botafogo, Cruzeiro, Paraná e Ponte Preta), que buscam recuperação. Dependendo do desempenho do Figueirense nessas partidas, o fantasma do rebaixamento pode ser afastado ou não pelo time catarinense. Contra o Atlético, o técnico Adílson Batista terá o retorno do zagueiro Cléber, do volante Carlos Alberto e do meia Bilu, que cumpriram suspensão. Em compensação, o lateral-direito Paulo Sérgio recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Caetano e desfalca o time. "Precisamos errar menos individualmente e aproveitar as chances que aparecem. O time estar entre os últimos é sempre complicado", reclamou Edmundo. O jogo de domingo terá promoção da Nestlé e a expectativa é que a torcida compareça para incentivar a equipe.