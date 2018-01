Figueirense busca a primeira vitória Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Figueirense recebe nesta quarta-feira, a partir das 20h30, o Atlético-PR no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Nas três apresentações anteriores, o alvinegro catarinense empatou duas e perdeu uma partida. O técnico Vágner Benazzi, que não poderá comandar o time da área técnica já que está suspenso por 20 dias, vai promover o retorno do atacante Roberto, 19 anos, revelação das categorias de base do clube. Ele vai compor o ataque com o experiente Evair. A ala direita contará com o improviso do volante Simplício, já que Paulo Sérgio ainda se recupera de uma lesão. O jogo pode marcar a despedida do volante Marcinho, 23 anos, que está acertando sua transferência para o Palmeiras.