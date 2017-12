Figueirense busca feito inédito O Figueirense tem neste sábado a chance de conseguir um feito inédito em suas oito décadas de história. Com uma vitória sobre o Guarani, às 18 horas, no estádio Orlando Scarpelli, o time catarinense garante vaga na Copa Sul-Americana de 2004. Afinal, com a vitória sobre o Guarani, o Figueirense ficará entre os 10 primeiros colocados do campeonato. No ano passado, quando estreou na elite do futebol brasileiro, o time catarinense terminou em 17º lugar. Se não bastasse o desafio de vencer o Guarani, que joga com o mesmo objetivo de se classificar para a Sul-Americana, o Figueirense atuará sem três importantes titulares em relação ao time que goleou o Goiás, por 3 a 0, há uma semana. A última baixa foi confirmada na manhã desta sexta-feira. Poupado dos treinos ao longo da semana, o meia-atacante William foi vetado pelos médicos por causa de uma lesão muscular. Já o lateral-esquerdo Triguinho e o volante Bilu vão cumprir suspensão automática. Com tantos problemas, o técnico Dorival Júnior aposta na juventude dos jogadores que entram. Márcio Martins, 21 anos, foi confirmado na lateral, sendo que Filipe, 19, e Danilo, 23, ocupam os setores no meio-de-campo. Danilo Santos, de 20 anos, autor de dois e responsável pelo passe do terceiro gol na última vitória, está entre os titulares. Ele será o único atacante do time. A diretoria reduziu em 33% o valor dos ingressos, apostando na torcida para a obter a vaga na Copa Sul-americana. O jogo também será especial para o goleiro Edson Bastos. Ele vai completar o Brasileiro da Série A como único jogador a atuar em todas as 46 partidas da competição.