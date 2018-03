Figueirense busca pontos em Campinas Mesmo desfalcado de três titulares, o Figueirense tentará recuperar neste domingo, às 16 horas, diante do Guarani, em Campinas, os pontos desperdiçados no empate, em casa, diante do Vasco na última rodada. A meta é se manter na faixa intermediária de classificação. A preparação da equipe à partida foi feita de acordo com as características de atuar do adversário, segundo o técnico Artur Neto, que ao longo da semana demonstrou preocupação com o comportamento do time campineiro quanto à forma de atuar em casa. O atacante Léo Macaé será o principal desfalque. Ele e o lateral-esquerdo Triguinho irão cumprir suspensão. O meia-armador Luiz Fernando será poupado por conta de uma lesão sentida no decorrer da semana. Pela sua boa atuação no empate com o Vasco, o lateral-direito Paulo Sérgio se mantém no time na vaga do então titular Pedro. "Por uma questão de mérito", justificou Artur. Na ala esquerda, Émerson Ávila ganha mais uma chance na vaga de Triguinho. Luciano Sorriso ocupa o setor de Luiz Fernando e Danilo exercerá a função de William, que jogará como atacante.