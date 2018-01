Figueirense cede Marcinho para Palmeiras O Figueirense anunciou nesta quarta-feira a transferência do volante Marcinho para o Palmeiras. O jogador tem 23 anos e veio em definitivo para a equipe do Parque Antártica. O Palmeiras cedeu na transação o lateral-direito Pedro. O Figueirense rescindiu o contrato de Marcinho e vai receber como indenização do contrato cerca de R$ 200 mil. O jogador deve se apresentar ao time paulista até sexta-feira. O Figueirense anunciou também a contratação do atacante Léo Macaé, do Vasco da Gama. Macaé estava atualmente no Americano de Campos. O meia William também reforça o time de Santa Catarina. Ele foi contratado junto ao Atlético Paranaense.