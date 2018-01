Figueirense confirma permanência do técnico Hudson Coutinho para 2016 O técnico Hudson Coutinho permanecerá no comando do Figueirense em 2016. Após reunião com o presidente Wilfredo Brillinger e o superintendente de futebol Cleber Giglio, o clube catarinense anunciou a assinatura do contrato com o treinador por um ano, após ele ter êxito em evitar o rebaixamento do time no Campeonato Brasileiro.