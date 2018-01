Figueirense confirma René Simões como novo técnico

O Figueirense confirmou nesta segunda-feira René Simões como novo técnico. Ele chega para substituir Argel Fucks, que foi para o Internacional na última semana. O novo treinador estava sem clube após deixar o Botafogo no mês passado.

Sua queda aconteceu coincidentemente após a eliminação para o Figueirense, no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. A diretoria do time catarinense não informou quando será a apresentação e também não revelou se ele já estará no banco de reservas da equipe na partida contra o Atlético-MG, quarta-feira, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar da competição mata-mata, o treinador de 62 anos terá como principal objetivo levantar a equipe no Campeonato Brasileiro. O Figueirense está na 15ª colocação, com 20 pontos, a um da zona de rebaixamento. No sábado, enfrentará o Sport, em casa, na abertura do returno da competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

René tem como principais feitos no futebol ter levado a seleção da Jamaica à disputa da Copa do Mundo da França, em 1998, e, em 2004, ter comandado a seleção brasileira feminina na conquista da medalha de prata na Olimpíada de Atenas. Também como treinador, ele foi campeão sul-americano sub-20 e sub-17 pelo time brasileiro masculino. No Coritiba, conquistou a Série B em 2007.