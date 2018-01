Figueirense contrata Arthur Neto Pouco mais de três horas depois de anunciar a demissão do técnico Vagner Benazzi, o Figueirense confirmou a contratação de Arthur Neto, ex-Atlético/PR, que assume o comando do time catarinense nesta quarta-feira. "É uma satisfação muito grande poder assumir um clube que está em franco crescimento e poder voltar a um Estado que particularmente gosto muito", comentou o treinador. Esta será a primeira vez que Arthur Neto trabalha em Florianópolis. Mas ele já marcou sua passagem por Santa Catarina, comandando o Joinville, onde foi bicampeão estadual nas temporadas de 2000/01. Arthur Neto assume o time prometendo muito trabalho. "O que eu puder fazer para melhorar o trabalho e os resultados, vou fazer com muita consciência e dever profissional", prometeu. O vice-presidente administrativo do clube, João Batista Baby, justificou a troca de técnico à instabilidade do time nos últimos dois meses.