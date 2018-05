Figueirense contrata o técnico Renê Weber

Weber, de 48 anos, chega à Florianópolis depois de comandar a seleção brasileira sub-20 por dois anos. Ele começou sua carreira de técnico em 2002, no América-RJ. Em seguida, comandou o Sporting Cristal, do Peru, Al Shabab, dos Emirados Árabes, Vila Nova-GO e Caxias-RS.

Em Santa Catarina, o treinador teve uma rápida passagem pelo Criciúma em 2007, quando o time foi rebaixado para a Série C. Weber esteve à frente da equipe em apenas três jogos. Em 2009, foi auxiliar técnico de Paulo Autuori no Grêmio.

No Figueirense, Weber trabalhará ao lado do assistente Márcio Goiano, ex-zagueiro do clube, contratado recentemente - Goiano era forte candidato para assumir o comando do time. Em 2010, o novo técnico terá como desafio a disputa do Campeonato Catarinense e a Série B, quando os catarinenses tentarão voltar à Primeira Divisão.