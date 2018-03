Figueirense corre atrás da 1ª vitória A tão esperada primeira vitória é o desafio reservado ao Figueirense diante do São Caetano, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Orlando Scarpelli. O compromisso foi conceituado como o "jogo da virada", uma tentativa de mobilizar a torcida alvinegra e aguçar os ânimos dos jogadores para que o clube saia da incômoda situação de lanterna da competição. Durante a semana, até o presidente do clube Paulo Prisco Paraíso chamou os jogadores à responsabilidade para a partida que considera a largada para uma nova fase da equipe. O time não vence há 10 jogos, sendo sete pelo Campeonato Brasileiro e a cada rodada o ambiente de desconforto com a situação ganha cada vez mais ingredientes que podem mudar os rumos do time, entre eles uma possível saída do técnico Vagner Benazzi na hipótese de um novo tropeço. Embora prestigiado, ele procurou demonstrar ao longo da semana otimismo com o crescimento técnico. Nas duas últimas partidas, ambas contra o São Paulo, a equipe evoluiu em vários sentidos, porém pecou principalmente nas finalizações. "Não adianta a gente querer ganhar na marra. Sabemos que temos condições para vencer, mas teremos que jogar com a inteligência suficiente para sair desta crise", analisa o meia Vagner Mancini.