Figueirense dá receita para o sucesso Cumplicidade é o segredo da regularidade do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série A. Atual terceiro colocado na tabela de classificação, tendo inclusive se mantido entre os seis melhores clubes nas nove primeiras rodadas do torneio, o alvinegro já foi rotulado de ´cavalo paraguaio´ - competidor que na largada se transforma em sensação mas logo é superado pelos adversários - mas conseguiu provar sua audácia fazendo com que seus críticos se rendessem ao potencial de uma equipe que persegue seus objetivos sustentado por estrutura extremamente profissional e de respeito mútuo. Atualmente na terceira colocação separado por um ponto do líder (Criciúma, com 18), o alvinegro catarinense tem na identidade de seus jogadores, com o clube, o principal quesito do sucesso. É o que acentua o diretor de futebol Rodrigo Prisco Paraíso, filho do presidente licenciado Paulo Prisco. " ?Mantemos cerca de 70% da base do time que disputou o campeonato do ano passado e fomos felizes nos reforços. Associado a este fator, conseguimos compartilhar uma cultura competitiva no grupo, sempre fundamentado no princípio da relação de confiança", conceitua Rodrigo.? O dirigente credita o sucesso da equipe à afinidade existente nos segmentos do clube. "Todos os nossos acordos são cumpridos. Os que aqui estão ou os que chegam tem a oportunidade de crescer profissionalmente sem que não haja atropelos", acrescenta, destacando a política de salários e premiações em dia, além da oportunidade que todos tem de crescer na carreira. O volante Jeovânio, apontado como o jogador com o melhor passe do Campeonato, destaca a harmonia existente no grupo de jogadores como o principal trunfo da equipe. "O tratamento no Figueirense é de irmão. Não há vaidade pessoal ou qualquer conflito. Somos como uma família desprovida de qualquer sentimento egocentrista. Determinação, alegria e humildade no trabalho são nossas marcas", relata o jogador. No seu primeiro ano de participação no Campeonato Brasileiro da Série A, em 2002, o Figueirense terminou a disputa em 17º lugar. No ano passado, o time completou o torneio em 11º, feito que o colocou na Copa Sul-americana. Este ano, o objetivo é ficar entre os quatro primeiros colocados, condição que credenciará o alvinegro à inédita participação na Taça Libertadores da América do ano que vem.