Figueirense de olho na Sul-Americana Focado na tentativa de garantir uma vaga na Copa Sul-americana de 2005, o Figueirense joga neste sábado, em Ribeirão Preto/SP, distante 1.100 quilômetros de sua torcida. É que a equipe catarinense vai cumprir perda do mando de campo, imposta pelo STJD, por conta de um copo plástico lançado por um torcedor contra o árbitro Luciano Almeida no dia 30 do mês passado, ocasião em que a equipe alvinegra derrotou, por 1 a 0, o São Paulo, em Florianópolis. O time tem como meta o aproveitamento de 100% de pontos nas quatro partidas restantes no Campeonato, sendo que apenas uma delas (Juventude), será cumprida em seus domínios. "Se quisermos chegar na Sul-americana, não podemos abrir mão disso", defende o zagueiro Cleber. O time contará com a volta do capitão Márcio Goiano à zaga e de Bilu ao meio-de-campo. Com a confirmação, nesta sexta-feira, da pena de suspensão de 120 dias ao meia Alexandre Gaúcho, o técnico Dorival Júnior definirá somente momentos antes da partida o seu substituto: Luciano Sorriso ou Mazinho.