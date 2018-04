Figueirense demite técnico e anuncia Márcio Araújo A vitória sobre o ABC-RN, por 1 a 0, na noite de sexta-feira e a sexta colocação na Série B do Campeonato Brasileiro não foram suficientes para a diretoria do Figueirense ficar satisfeita com o trabalho do técnico Roberto Fernandes. Márcio Araújo será seu substituto no comando do time.