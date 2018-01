Figueirense demite treinador O Figueirense demitiu no início da tarde desta terça-feira o técnico Vagner Benazzi. A decisão foi decorrente dos últimos resultados do time, especialmente o tropeço por 1 a 0 no clássico catarinense na Série A, diante do Criciúma, último domingo. A derrota levou a equipe para a 20ª colocação no Campeonato. Além de Benazzi, o seu auxiliar Miguel Amaral também foi afastado do cargo. O comitê gestor do clube, que optou pelo desligamento do treinador, deve anunciar ainda esta semana seu substituto, conforme informou o diretor de Futebol Dorival Silvestre Júnior. Benazzi, que foi campeão catarinense de 2003 com o Figueirense, se manteve como técnico do time por mais 14 jogos na Série A. Seu saldo na competição foi de três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.