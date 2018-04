Figueirense derrota América-MG e divide liderança com o Palmeiras

BELO HORIZONTE - O Figueirense mostrou um futebol envolvente e derrotou o América-MG por 4 a 2, na noite desta terça-feira, no Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da Série B. Assim, o time catarinense manteve o aproveitamento 100% no campeonato e chegou aos mesmos seis pontos do líder Palmeiras, ocupando o segundo lugar pelos critérios de desempate. A equipe mineira, por sua vez, ainda está zerada.

Aproveitando duas falhas do time da casa, o Figueirense marcou dois gols em três minutos. Aos dez, o goleiro Neneca rebateu chute de Ricardinho nos pés de Rafael Costa, que apenas completou. Na sequência, Vitor Hugo tentou tirar e acabou tropeçando, deixando Maylson sozinho para fazer 2 a 0.

O time catarinense perdeu pelo menos duas oportunidades para marcar o terceiro. Aos poucos, porém, o América-MG equilibrou a partida. Assim, diminuiu aos 44 minutos, quando Willians recebeu de Fábio Júnior e precisou de duas tentativas para marcar.

Como já era esperado, o América-MG voltou do intervalo pressionando, mas a reação esfriou aos 15 minutos, quando Ricardinho tabelou com Pablo e tocou sem chances para Neneca, marcando o terceiro do visitante. Cinco minutos depois, o goleiro do time mineiro saiu mal após cobrança de escanteio e o zagueiro Douglas Silva cabeceou para o gol aberto.

De forma desorganizada, o América-MG conseguiu diminuir com Laércio aos 31 minutos. Depois disso, o time mineiro tentou pressionar, mas o Figueirense se defendeu bem para garantir a vitória.

O América-MG volta a campo no próximo sábado, contra o líder Palmeiras, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada da Série B. No dia anterior, o Figueirense recebe o Sport no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 2 X 4 FIGUEIRENSE

AMÉRICA-MG - Neneca; Leandro Silva, Vitor Hugo, Jailton e Wanderson; Claudinei, Leandro Ferreira (Doriva), Rodriguinho e Nikão (Sérgio Mota); Willians (Laércio) e Fábio Júnior. Técnico - Paulo Comelli.

FIGUEIRENSE - Ricardo; André, Thiego, Douglas Siva e Wellington Saci; Willian Magrão (Luan), Maylson, Ronaldo e Tinga; Ricardinho (Danilinho) e Rafael Costa (Pablo). Técnico - Adilson Batista.

GOLS - Rafael Costa, aos dez, Maylson, aos 13, e Willians, aos 44 minutos do primeiro tempo; Ricardinho, aos 15, Douglas Silva, aos 20, e Láercio, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Láercio e Doriva (América-MG); Ricardo e Ricardinho (Figueirense).

RENDA - R$ 8.530,00.

PÚBLICO - 682 pagantes.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).