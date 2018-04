Figueirense derrota Goiás por 3 a 2 Com um futebol inteligente, o Figueirense confirmou sua reabilitação no Campeonato Brasileiro e ganhou do Goiás por 3 a 2, nesta quarta-feira, em Florianópolis. O time catarinense tem agora 41 pontos, contra 46 dos goianos. Com ímpeto e boas articulações nas jogadas, o Figueirense começou a partida empolgando sua torcida. Assim, abriu o placar logo aos 10 minutos, quando Romualdo lançou para André cabecear e fazer 1 a 0. O Goiás só respondeu aos 28 minutos, quando os atacantes Leandro e Alex Dias trocaram passes até a área e, ao finalizar, Alex chutou para a defesa tranqüila de Gustavo. O segundo tempo teve momentos eletrizantes. Logo aos 20 segundos, numa disputa dentro da área, a bola sobrou para Nenê chutar de esquerda, indefensável para o goleiro Harlei: 2 a 0. Depois, aos 31 minutos, Tiago descontou para o Goiás, ao aproveitar de cabeça o escanteio. Mas a resposta do Figueirense foi imediata. Um minuto depois, Romualdo mandou a bola no ângulo e fez 3 a 1. O Goiás ainda teve tempo de ameaçar. Aos 35 minutos, Aldrovani arriscou um chute cruzado no canto e diminuiu. Mas o Figueirense conseguiu segurar o resultado e garantir a vitória por 3 a 2.