Figueirense derrota Guarani e faz história O Figueirense despediu-se de forma honrosa do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Guarani por 2 a 0, neste sábado, no estádio Orlando Scarpelli. A partida entrou na história dos 82 anos de existência do clube catarinense. Além de superar a campanha no seu primeiro ano de participação na elite do futebol nacional (17º lugar em 2002), a equipe carimbou passaporte para sua primeira participação em uma competição internacional, a Copa Sul-Americana de 2004, já que terminou entre os 10 primeiros colocados, com 65 pontos. Uma verdadeira festa marcou o encerramento da partida. Os torcedores saudaram os nomes dos jogadores, um a um, felizes pelo feito inédito obtido pelo time. Os dois gols foram marcados por Danilo, jogador que foi reserva durante todo campeonato. O Guarani, que também buscava vaga na Copa Sul-Americana, foi eliminado, ao terminar o campeonato com 61 pontos. O primeiro gol da partida saiu de uma jogada de contra-ataque. Logo no início, aos três minutos, o atacante Danilo Santos foi derrubado pelo zagueiro Roberto dentro da área. Um minuto depois, o meia Danilo cobrou o pênalti e abriu o placar para o Figueirense. Apesar do Guarani dominar as ações do jogo, foi o Figueirense quem marcou de novo. Aos 17 minutos, Luciano Sorriso lançou Danilo, que tocou com categoria para o gol, garantindo a vitória por 2 a 0.