Figueirense derrota Paulista por 1 a 0 O Figueirense derrotou o Paulista por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela primeira partida das quartas-de-final da Copa do Brasil. As duas equipes voltam a jogar no dia 18, em Jundiaí, e os catarinenses têm a vantagem do empate. Mesmo fora de casa, o Paulista começou bem. Aos 40 segundos de jogo, Jéferson teve boa chance, mas o goleiro Edson Bastos evitou o gol. A resposta do Figueirense veio aos 18 minutos, com o gol de Cláudio, por cobertura. No segundo tempo, o Paulista bem que tentou chegar ao empate, mas o Figueirense fez uma forte marcação e segurou a vitória no primeiro jogo do confronto.