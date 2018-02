Figueirense: Dorival Júnior é demitido O técnico Dorival Junior foi demitido nesta segunda-feira do comando do Figueirense. Durante a tarde, Júnior recebeu telefonema do vice-presidente de futebol, Rodrigo Prisco do Paraíso, rescindindo o seu contrato. A diretoria do Figueirense começa a partir de agora a implantação de novo modelo administrativo no clube visando o ano de 2005. Júnior foi um recordista em permanência no cargo no Figueirense. Ele assumiu a equipe em setembro de 2003, tendo dirigido o time por 81 partidas, divididos em 31 vitórias, 23 empates e 27 derrotas. Foi tricampeão catarinense em 2004.