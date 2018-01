Figueirense e América-MG empatam Figueirense e América-MG empataram por 2 a 2, neste sábado, no Estádio Orlando Scarpelli de Florianópolis, pela quinta rodada da Copa Sul-Minas. Apesar de não jogar bem no primeiro tempo, sentindo a velocidade do adversário mineiro, o time catarinense abriu o placar aos 14 minutos, com Júnior. Claudinho descontou para o América aos 36 minutos, em um rápido contra-ataque. Também foi a rapidez no conta-ataque que possibilitou a virada dos mineiros, com Reinaldo aos 42. No segundo tempo, com a entrada de Marcelinho, o Figueirense melhorou e empatou logo nos primeiros minutos, com um gol de Doriva. Com o resultado, o Figueirense soma agora cinco pontos e está na 10ª posição, enquanto o América tem quatro pontos.