Figueirense e Caxias temem prejuízos O episódio que tirou Armando Marques do comando da Comissão Nacional de Arbitragem na quinta-feira fez vítimas que nada têm a ver com os bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. Tanto o Caxias-RS, que pleiteia o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro, quanto o Figueirense-SC, que oficialmente conseguiu a vaga no campo, não sabem o que os espera na temporada 2002. Leia mais no Jornal da Tarde