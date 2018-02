Figueirense e Cruzeiro empatam: 0 a 0 O Figueirense não conseguiu transpor a forte defesa do Cruzeiro e ficou no empate, por 0 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o segundo empate seguido do alvinegro catarinense jogando em casa. Mesmo desperdiçando os preciosos pontos diante de sua torcida, a equipe catarinense se mantém entre os cinco primeiros colocados após a décima rodada, junto com o Cruzeiro. Com 18 pontos, a mesma pontuação de Criciúma e São Paulo, que completam a rodada neste domingo, o Figueirense volta a jogar no próximo sábado diante do Flamengo, no Rio. Já o Cruzeiro atua em Campinas, contra a Ponte Preta, no domingo. O Figueirense iniciou o primeiro tempo tomando as iniciativas da partida. Com boa movimentação e disposto a ousar, o time catarinense caracterizou os primeiros 25 minutos de sua apresentação pela voluntariedade. Com o Cruzeiro preso em seu campo e bem articulado na defesa, o alvinegro apostou com jogadas pelas laterais, por meio de Filipe. Acionado, o atacante Romualdo ficou em desvantagem diante da boa estatura da defesa cruzeirense. Destaque para a atuação do zagueiro Cris e o volante Maldonado. Eles desarmaram as principais jogadas do adversário dando tranqüilidade ao time mineiro. Sem ameaças concretas, o Cruzeiro suportou bem a pressão do Figueirense e passou a mudar taticamente sua postura a partir dos 30 minutos. Adiantou a marcação e inibiu a ofensiva adversária, fazendo predominar o equilíbrio nos últimos minutos do período. Sem muitas opções para ultrapassar o meio campo, quando com a posse de bola, o Figueirense passou a fazer ligação direta, sem efetiva ameaça à defesa do Cruzeiro. No segundo tempo, o jogo ficou aberto. No primeiro minuto, o volante Jardel surpreendeu com uma tentativa que exigiu bela defesa do goleiro Edson Bastos. O Figueirense respondeu apenas aos 12 com o atacante Izaias, que se livrou da marcação e ao girar, chutou para o goleiro Artur defender no centro do gol. As equipes se alternaram com jogadas normalmente improdutivas até os 30 minutos. Uma disputa particular entre os técnicos ficou evidente a partir do período. Insatisfeito, Émerson Leão decidiu abrir o time, ao abdicar de dois meias para a entrada dos atacantes Tápia e Lima. Dorival Júnior respondeu fazendo entrar mais dois atacantes (Marlon e Rodrigo). As defesas se equipararam, porém foi o Figueirense quem mais insistiu no restante da etapa, especialmente em jogadas de bolas paradas. Numa seqüência de cobranças de escanteio, por exemplo, o time catarinense teve duas boas oportunidades com a bola sendo tirada pela zaga cruzeirense em cima da linha. Prevaleceu a luta das duas equipes que disciplinarmente estiveram bem e jogaram apenas futebol num confronto empolgante, principalmente no segundo tempo. "Aqui sempre é muito difícil vencer. O resultado ficou bom pelo que foi a partida para nós", analisou Leão.