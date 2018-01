Figueirense e Cruzeiro ficam no empate Figueirense e Cruzeiro empataram por 0 a 0, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Assim, o time catarinense chega aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o mineiro está com 14. O Figueirense foi melhor no primeiro tempo. As maiores chances de gol ocorreram entre 18 e 24 minutos. Aos 18, Edmundo colocou a bola na área, mas o lateral Michel Bastos trombou com o goleiro Fábio na hora da finalização. Aos 21, o mesmo Edmundo completou um cruzamento, mas o goleiro do Cruzeiro defendeu bem. E aos 24, o meia Marquinhos Paraná deu um chute potente que parou na trave. Diante de uma defesa eficiente, o Figueirense diminuiu o ritmo no segundo tempo e o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida. Em uma das melhores chances de gol da equipe mineira, aos 12 minutos, o meia-atacante Kelly obrigou o goleiro Edson Bastos a fazer uma grande defesa. A melhor oportunidade do Figueirense veio já aos 46 minutos, quando Edmundo recebeu a bola dentro da área e chutou por cima do gol.