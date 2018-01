Figueirense e Flu empatam por 2 a 2 Ao empatar por 2 a 2 com o Fluminense, nesta quinta-feira à noite, em Florianópolis , o Figueirense subiu uma posição (12º) e manteve o time carioca na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Mesmo jogando bem, o time catarinense atuou praticamente toda a partida em desvantagem no placar, sempre esbarrando na marcação adversária. Um gol marcado pelo Figueirense e anulado no segundo tempo pelo árbitro Edilson de Carvalho criou a principal polêmica. Com criatividade, o alvinegro teve volume de jogo e posse de bola, principalmente no primeiro tempo. Suas principais investidas foram iniciadas a partir do meio-de-campo, sempre com boas articulações que predominaram pelo menos nos primeiros 30 minutos de jogo através do meia Fernandinho e do atacante Sandro Hiroshi. Suportando bem a pressão, o Fluminense centralizou as jogadas no habilidoso Carlos Alberto, sempre bem marcado e levando constante perigo à defesa alvinegra. Foi dele a bela jogada que deu origem ao primeiro gol do jogo. Aos 35 minutos, com categoria, o meio-de-campo fez um giro na entrada da área e chutou de forma indefensável para o goleiro Édson Bastos. Sem chuva, o Figueirense começou o segundo tempo em ritmo forte. Em uma das investidas contra a defesa tricolor, o atacante Sandro Gaúcho foi derrubado por Zé Carlos na área e no pênalti batido por Bilu, aos 11 minutos, empatou. A partir dos 21, a partida ficou tensa depois do árbitro Edílson Pereira de Carvalho ter anulado um gol legítimo de Sandro Hiroshi. Um minuto depois, aproveitando-se da dispersão dos jogadores do Figueirense, que ainda questionavam o árbitro sobre a anulação, o Fluminense construiu nova vantagem com gol marcado por Júnior César. Não demorou, e o Figueirense conseguiu igualar em nova cobrança de pênalti feita por Bilu aos 37 minutos.