Figueirense e Paysandu ficam no empate Num jogo caracterizado pelo equilíbrio, Figueirense e Paysandu empataram por um gol neste sábado, em partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O time catarinense sustentou grandes dificuldades para romper a defesa paraense e só conseguiu evitar a derrota nos últimos cinco minutos de partida. O Figueirense soma 14 pontos, enquanto o Paysandu continua sob o risco do rebaixamento, na última posição da tabela de classificação. A disposição aparente do time paraense para deixar a incômoda posição na tabela foi de forte pegada no primeiro tempo. Jogando em casa, o Figueirense teve dificuldades para romper a compacta defesa do Paysandu, persistindo nos inúmeros erros de passes e jogadas sem lucidez. Combinando marcação homem a homem e jogadas com velocidade, principalmente pelas laterais, o "Papão da Curuzu" conteve o ímpeto moderado do Figueirense no período. O atacante Joãozinho e o meia Leonardo destacaram-se pela coragem e a freqüência com que chegavam ao ataque. Sem articulações que pudessem romper a marcação do Paysandu, o Figueirense tomou o gol aos 12 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti efetuada por Joãozinho, depois que o meia Sérgio Manoel, de fraca atuação, derrubou Bebeto Campos na área. A desvantagem despertou o Figueirense que, sob ameaça de vaias da torcida, passou a pressionar depois dos 17 minutos do período. O Paysandu respondeu ao crescimento técnico alvinegro aos 33 minutos, quando Joãozinho, em contra-ataque, exigiu uma defesa precisa do goleiro Edson Bastos. O gol que evitou que o time sofresse a primeira derrota em casa aconteceu de um lance isolado, quando aos 41 o meia Fabinho cruzou para que o centroavante Marlon esticasse a perna para desviar do goleiro Paulo Mussi. O gol de empate gerou protestos dos jogadores do Paysandu, que alegaram o completo impedimento do atacante na hora de finalizar. "Nossa equipe não reeditou as boas atuações de jogos anteriores. Fomos envolvidos pela marcação e o grande número de passes errados. Nenhum jogador se destacou individualmente", avaliou o empate o técnico do Figueirense, Dorival Júnior.