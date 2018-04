Figueirense e Vasco empatam sem gols em Florianópolis

Após tropeços na rodada de abertura do Brasileirão , Figueirense e Vasco empataram sem gols neste domingo no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com o resultado, o time catarinense somou seu primeiro ponto na tabela, enquanto a equipe carioca chegou ao seu segundo empate.

O nome do primeiro tempo foi Alex Muralha. O goleiro do time da casa fez quatro defesas difíceis, com as principais chances partindo do atacante Rafael Silva. Logo no primeiro minuto de jogo o camisa 11 cabeceou forte da marca do pênalti, mas a bola foi espalmada por cima.

Do lado do Figueirense, Clayton era quem mais arriscava. Foi dele a melhor chance da equipe da casa, pela direita, após um lindo chapéu e uma bicicleta no canto do goleiro Martín Silva, que fechou bem o ângulo.

No segundo tempo, os técnicos fizeram trocas buscando melhorar a ofensividade, mas pouco adiantou para movimentar o placar. O Figueirense foi melhor na etapa final e teve a melhor chance após cruzamento rasteiro de Leandro Silva, pela direita.

Os atacantes Mazola e Marcão, que haviam acabado de entrar, se esticaram para alcançar a bola, mas ela passou milimetricamente entre os dois atletas. Já o Vasco teve poucas chances e acabou a partida com seis cartões amarelos contra dois do time da casa.

Antes da próxima rodada do Brasileirão, os dois times voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. O Vasco vai fazer o jogo da volta contra o Cuiabá em São Januário, na noite de quarta-feira, pela segunda fase. No mesmo dia, o Figueirense enfrentará o Botafogo, novamente no Orlando Scarpelli, no jogo de ida da terceira fase.

Pelo Brasileirão, o time catarinense vai encerar o Grêmio em Porto Alegre, no sábado, dia 23. O Vasco vai receber o Internacional, em São Januário, no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 0 x 0 VASCO

FIGUEIRENSE - Alex Muralha; Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno e Cereceda; Paulo Roberto, Fabinho, Marquinhos Pedroso, Yago (Mazola); Everaldo (Marcão) e Clayton (Dudu). Técnico: Argel Fucks.

VASCO - Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo, Christiano; Guiñazu, Serginho (Lucas), Julio dos Santos (Jhon Cley), Dagoberto; Rafael Silva (Bernardo) e Gilberto. Técnico: Doriva.

CARTÕES AMARELOS - Serginho, Rafael Silva, Gilberto, Dagoberto e Guiñazu.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 301,650,00.

PÚBLICO - 11.004 pagantes (11.352 no total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).