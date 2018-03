Figueirense elimina o Corinthians O Figueirense garantiu nesta quarta-feira a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao vencer o Corinthians no tempo normal por 2 a 0, e por 3 a 2 nas cobranças de pênaltis, no jogo disputado no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O jogo foi fraco tecnicamente, com o Figueirense jogando bem melhor e criando várias chances de gol. Conseguiu acertar duas: aos 23 minutos do primeiro tempo, com Bilú, de cabeça, e Rodrigo, aos 14 minutos do segundo tempo. Com isso, a decisão da vaga foi para os pênaltis. Na disputa, aconteceu de tudo. Acertaram as cobranças Bilú, Marquinhos e Cléber, pelo Figueirense, Tevez e Marcelo Mattos, pelo Corinthians. Paulo Sérgio, Roger e Sebá chutaram para fora, com Edson Bastos defendendo a cobrança de Carlos Alberto e Tiago segurando a cobrança de Flávio. Com esta eliminação, o técnico Daniel Passarella está com o cargo ameaçado no Corinthians. Seu próximo jogo será no domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.