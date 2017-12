Figueirense em estado de alerta O Figueirense está em estado de alerta. Contra o Fluminense, neste domingo, às 18h10, a ordem é recuperar os pontos perdidos na última rodada. A goleada sofrida para o Coritiba, quinta-feira, por 4 a 1, no Estádio Couto Pereira, além de interromper uma invencibilidade de seis jogos, recoloca a equipe muito perto da zona de rebaixamento. Os catarinenses ocupam a 18ª colocação, com os mesmos 41 pontos do Flamengo, primeiro da zona do descenso. Mas o mau resultado não foi a única coisa que trouxe preocupação ao técnico Adílson Batista. A expulsão de Edmundo, principal jogador do Figueirense, aos 32 minutos de jogo, atrapalha, e muito, os planos do treinador para se distanciar dos últimos colocados. Edmundo vinha fazendo a diferença. Agora, Adílson Batista terá de quebrar a cabeça para encontrar um substituto. Bilu também levou o cartão vermelho contra o time paranaense e é mais um desfalque assim como o lateral-direito Bruno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com esses três desfalques, Adílson Batista teve de chamar, às pressas, quatro atletas que não estavam com a delegação: os zagueiros Eloy e Márcio Martins e os volantes Axel e Carlos Alberto, que ainda se recupera de um profundo corte no pé direito e não foi liberado pelo departamento médico ? fará testes antes do jogo para saber se terá condições de enfrentar o Fluminense. "Chegou a hora de vencer. Apesar de fazermos duas partidas fora de casa (Coritiba e Fluminense), necessitamos da vitória se quisermos nos manter na primeira divisão", diz o técnico Adílson Batista. As novidades deverão ser o volante Moreira, em lugar de Bilu, e Fernandes, na vaga de Edmundo.