Figueirense empata com o Atlético-PR O Figueirense empatou por 1 a 1 com o Atlético-PR na noite desta quarta-feira, em Florianópolis, e continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Figueirense foi mais ofensivo, mas o Atlético armou um eficiente esquema de marcação e conseguiu conter a determinação dos donos da casa. O Atlético saiu na frente, com Dagoberto, aos 41 minutos. O Figueirense só conseguiu o empate aos 28 minutos do segundo tempo, com Luiz Fernando. Empurrado pela torcida, o Figueirense esteve mais presente no ataque e criou algumas boas chances para marcar no primeiro tempo, como as chances desperdiçadas pelo atacante Roberto aos 29 e aos 34 minutos. Apesar de recuado, o Atlético abriu a contagem num contra-ataque finalizado por Dagoberto. O segundo tempo foi muito ruim. Se mostrou um jogo de baixa qualidade técnica, de raras iniciativas de ataque e um festival de passes errados, numa situação que irritou os pouco mais de oito mil torcedores que estiveram no estádio. A torcida comemorou aos 28 minutos, quando o volante Luiz Fernando cobrou falta de longa distância. A bola desviou em Evair e entrou no canto do gol de Diego. O empate deu nova dinâmica à partida. Disposto a virar o jogo, o Figueirense assumiu o controle da partida, porém sem força suficiente para consolidar sua primeira vitória no Campeonato. Ficha Técnica: Figueirense 1 x 1 Atlético-PR. Gols: 1º tempo: Dagoberto (41m). 2º tempo: Luiz Fernando (28m). Figueirense: Edson Bastos; Luciano Sorriso (Simplício), Márcio Goiano, Cleber e Émerson Avila; Marcinho, Vágner Mancini (Luiz Fernando), Bilu e Danilo; Evair e Roberto (Josimar). Técnico: Vágner Benazzi. Atlético- PR: Diego; Rogério Correa, Tiago e Igor; Alessandro, Leomar (Ricardinho), Luciano Santos, Kléberson e Ivan; Dagoberto (Selmir) e Adriano. Técnico: Oswaldo Alvarez (Vadão). Arbitro: Wilson Luiz Seneme (SP). Cartão Vermelho - Ivan Renda: R$ 45.157,00. Público: 7.749 (pagantes) Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. classificação