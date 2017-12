Figueirense empata fora e avança O Figueirense obteve a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, ao empatar por 3 a 3 com o Vitória, nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. Depois de ter vencido por 3 a 1 na primeira partida, a equipe catarinense teve forças para conseguir o empate com o time baiano, já que chegou a estar perdendo por 3 a 1. O Vitória fez 2 a 0 em 15 minutos de jogo. Aos 11, Allann Delon abriu o placar e, aos 15, Fernando ampliou cobrando falta. Mas a reação do Figueirense começou aos 33, com o gol de Doriva, de pênalti. Na segunda etapa, Samir ainda fez 3 a 1 para o Vitória, aos 18 minutos. Mas o Figueirense teve forças para reagir e empatar. Aos 25, Selmir marcou o segundo gol do time catarinense e, aos 43, Marcelinho cobrou falta e deixou tudo igual.