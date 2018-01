Figueirense empresta lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso para time turco

Titular do Figueirense durante quase toda a campanha que culminou com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso está de saída do Orlando Scarpelli. Nesta quinta-feira, o clube de Santa Catarina anunciou o empréstimo dele para Gaziantepspor, da Turquia.

O empréstimo tem duração de um ano e meio e vale até 31 de maio de 2018, de acordo com o Figueirense. Aos 23 anos, Marquinhos terá sua primeira experiência no exterior, depois de ser formado na base do Figueirense e atuar emprestado no Guarani e no Grêmio.

O Figueirense tem tradição em formar laterais-esquerdos. Do clube saíram jogadores como Filipe Luis (do Atlético de Madrid e da seleção), André Santos (atualmente na Suíça) e Guilherme Siqueira (do Valencia). Michel Bastos, outro ex-lateral da seleção, também saiu do Figueirense para a Europa.