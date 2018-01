Figueirense encerra ?Caso Marcos Paulo? O Figueirense deu por encerrada a questão relacionada a denúncia de que um jogador do Grêmio (Marcos Paulo) teria atuado de forma irregular na derrota da equipe catarinense para a gaúcha por 3 a 1, no último sábado, em Porto Alegre. O vice-presidente executivo do Figueirense, João Batista Baby, foi informado pelos advogados do clube, no Rio de Janeiro, de que não há nenhum indício de irregularidade na documentação do atleta que possa fundamentar a denúncia levada a público pelo Goiás. Em razão disso, e tendo em vista que qualquer irregularidade deva ser caracterizada através de documentos, o Figueirense considera o caso definitivamente encerrado.