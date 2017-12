Figueirense enfrenta o desespero no PR O Figueirense vai ao Paraná enfrentar o desesperado Coritiba, que luta contra o rebaixamento, para confirmar a recuperação no Campreonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 1930, e ficar cada vez mais longe da zona do descenso. Comandada pelo atacante Edmundo, em grande fase, a equipe catarinense defende uma invencibilidade de seis partidas ? a última derrota foi para o Cruzeiro (4 a 0), dia 8 de outubro, em Belo Horizonte. O time ocupa a 16ª colocação, 41 pontos, e nas últimas rodadas se distanciou dos quatro últimos ? tem três pontos de vantagem sobre o Flamengo, o primeio dos clubes que hoje estariam rebaixados. ?Não temos jogado tão bem assim as últimas partidas. Mas o mais importante é que temos conseguido bons resultados e estamos respirando no campeonato?, diz o jogador Edmundo, grande responsável pela reação do Figueirense. Adílson Batista não poderá contar com o volante Carlos Alberto, vetado pelo departamento médico por causa de um profundo corte no pé direito, sofrido no jogo contra a Ponte Preta, dia 22. ?Tiramos os pontos e testamos para verificar se ele (Carlos Alberto) tinha condições, mas ainda sente dores?, explicou Sérgio Parucker, médico da eqipe. ?Talvez contra o Fluminense (domingo) ele tenha condições.? Em compensação, o treinador do Figueirense terá os retornos de dois importantes jogadores, o zagueiro Cléber e o atacante Alessandro, que cumpriram suspensão na última rodada, na vitória sobre o Juventude (4 a 3).