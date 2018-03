Figueirense entra em clima de decisão O Figueirense tenta neste sábado, depois de três partidas disputadas, a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ao enfrentar o Internacional, às 18h10, no Estádio Orlando Scarpelli. "Tenho dito aos jogadores que cada jogo é o mais importante do ano. Estamos tratando esta partida como uma decisão", definiu o técnico Marco Aurélio. O volante Axel, com uma contratura na coxa esquerda, assim como o meia Flávio, com um entorse no tornozelo, foram vetados. Com isso, o time terá alterações. A principal delas é a entrada do lateral-esquerdo Michel Bastos, ex-Grêmio. Ele passa a ocupar a posição que era de Marquinhos Paraná, que voltará a sua posição de origem, a meia-esquerda, na vaga de Flávio. O volante Carlos Alberto, que entrou em atrito com a torcida por conta das vaias que sofreu na derrota para o Flamengo, retorna ao time na vaga de Axel.