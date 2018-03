Figueirense entra na Justiça Comum A Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina entrou na batalha para tentar recuperar a vaga do Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro. O procurador João dos Passos Martins Neto varou a noite de quarta para quinta-feira preparando o material, e ingressou na tarde de hoje com uma ação civil pública na 1ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis, pedindo uma liminar de reintegração do time da Capital à elite do futebol brasileiro. No processo, o procurador pede o reconhecimento do direito do Figueirense à vaga, conquistado na Justiça, e argumenta que o ofício circular da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que atendeu a liminar a favor do Caxias, é ilegal e ainda fere interesses do time catarinense e de Santa Catarina. O resultado do pedido deve sair ainda nesta sexta-feira.