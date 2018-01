Figueirense espera por Corinthians ou Náutico nas quartas O Figueirense bateu o Gama por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Florianópolis, e garantiu vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil - já havia ganho o primeiro jogo, em Brasília, na última semana, por 4 a 2. Com o resultado, a equipe do técnico Mário Sérgio espera pelo vencedor do confronto entre Corinthians e Náutico, nesta quinta, no Pacaembu - os paulistas têm vantagem de empatar por 0 a 0 ou 1 a 1. Valdeir, de pênalti, abriu o placar para o visitante, mas a virada aconteceu no segundo tempo, com Ruy e Felipe Santana. No Recife, na Ilha do Retiro, Sport e Ipatinga repetiram o empate por 1 a 1 do primeiro jogo, em Minas Gerais. Carlinhos Bala marcou para o rubro-negro no primeiro tempo, mas Beto igualou no início do segundo tempo. Nas cobrança dos pênaltis, deu Ipatinga, por 4 a 2: Washington e Fumagalli desperdiçaram seus chutes pelo Sport. O time mineiro, agora, pega o Brasiliense.