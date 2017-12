Figueirense está em estado de alerta O Figueirense está em estado de alerta. Contra o São Paulo, neste sábado, às 16 horas, no Morumbi, um tropeço poderá significar a volta à zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na 18ª colocação com 47 pontos, o time gaúcho é seguido de perto pelo Coritiba, que tem dois pontos a menos. Mas a goleada por 5 a 1 sobre o Vasco, na quarta-feira, deu ânimo aos jogadores. Só não foi melhor porque outros clubes que lutam para escapar do rebaixamento ? Coritiba, Paysandu e Atlético-MG ? também venceram na rodada. Edmundo, como sempre, é a grande aposta do técnico Adílson Batista. Se depender do desempenho que ele teve contra o Vasco, quando marcou três gols, os torcedores do Figueirense podem ficar animados. Com isso, o atacante já tem 14 gols e passa a ser o artilheiro do clube em campeonatos brasileiros. ?Não é porque o São Paulo não está com o seu time todo titular que devemos achar que será fácil?, avisou Adílson Batista, que tem apenas um desfalque. O atacante Alessandro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e foi vetado pelo departamento médico - será substituído por Alexandre. A novidade, por outro lado, é o retorno do volante Rodrigo Souto, que cumpriu suspensão contra o Vasco.