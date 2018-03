Figueirense estréia lateral contra Bahia Contando com a estréia do lateral-direito Pedro, ex-Palmeiras, o Figueirense quer começar neste domingo, diante do Bahia, às 16 horas, em Florianópolis, a sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Será a primeira de duas partidas em casa que a equipe catarinense fará em seguida e em que tentará sair da vice-lanterna da competição. "Estamos tomados pela responsabilidade de sair desta situação", avisou o capitão da equipe, o zagueiro Márcio Goiano. Durante a semana, o técnico Vagner Benazzi insistiu no aperfeiçoamento das finalizações, que, segundo ele, tem se apresentado como a principal deficiência do time do Figueirense. O reforço Pedro irá substituir Paulo Sérgio, suspenso.