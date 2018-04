Figueirense: estréias em jogo histórico Com duas estréias, a principal delas, do médio volante Galeano, 32 anos, ex-Palmeiras, o Figueirense entra em campo, nesta quarta-feira, às 19h30, na Capital catarinense, para sua primeira partida pela Copa Sul-americana diante do Internacional. O jogo é histórico para o alvinegro de Florianópolis, já que pela primeira vez, em 83 anos de fundação, entra em uma disputa internacional. O atacante André, 26, ex-Atlético/MG, contratado há uma semana, também aparece na equipe. Trata-se de mais uma tentativa do Figueirense superar o baixo índice de aproveitamento de seu ataque, evidenciado na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. O time ainda contará com a volta do meia Bilu, que há três semanas vinha em tratamento de uma lesão muscular. A principal baixa fica por conta do goleiro Edson Bastos, que ao alcançar a marca de 97 partidas ininterruptas, deixa a equipe para curar-se de uma distensão na coxa sofrida no decorrer da partida diante do Santos, no último domingo.