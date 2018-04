Figueirense faz a partida do ano contra o Corinthians

Em um cenário em que o adversário aposta todas as suas fichas para antecipar o título da competição, o time alvinegro catarinense aposta na regularidade que sustentou uma invencibilidade de 13 jogos, quebrada no último domingo quando foi goleado pelo Fluminense em seus domínios. "O Corinthians já foi campeão brasileiro e nós nunca chegamos na Libertadores. Num contexto geral, vai ser o jogo de nossas vidas", conceituou o técnico Jorginho.

Diante de um adversário que jamais venceu em seu estádio (cinco empates e duas derrotas), o Figueirense deverá contar com força total de sua equipe, inclusive com a participação do atacante e artilheiro Júlio César, autor de 11 dos 45 gols da equipe na temporada. Ele ficou de fora das últimas duas partidas em tratamento de uma lesão muscular e, praticamente 100% recuperado, deverá ficar à disposição para o decorrer de pelo menos 45 minutos da partida.

Já na última quinta-feira, durante um treino tático, Jorginho utilizou os meias Maicon, recuperado de uma lesão na panturrilha, e Fernandes, que vai ocupar a vaga de Elias, suspenso. É certa a volta do volante Ygor, principal jogador de marcação e velocidade no meio de campo. Ygor cumpriu suspensão na derrota para o Fluminense no domingo passado. Ainda no meio de campo, Coutinho será mantido no time em substituição a Túlio, que por causa de uma lesão ficará pelo menos cinco semanas afastados das atividades com bola.

Com capacidade para 20 mil lugares, o estádio Orlando Scarpelli terá lotação máxima. Somente seis mil ingressos foram colocados à venda, sendo mais dois mil foram destinados para a torcida do Corinthians e os demais assentos serão ocupados por sócios do clube. O time alvinegro catarinense ocupa a quinta colocação na tabela de classificação. Se vencer o Corinthians chegará aos 60 pontos, a maior pontuação já obtida por um clube catarinense na era de pontos corridos.