Figueirense faz lição de casa e supera América-RN

FLORIANOPÓLIS - O Figueirense iniciou sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro com uma boa vitória em casa. Na tarde deste sábado, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o time catarinense saiu atrás no placar diante do América-RN, mas obteve a virada e abriu 3 a 1 no início do segundo tempo. Acabou levando o segundo gol nos minutos finais da partida, mas não deixou de sacramentar o triunfo por 3 a 2.

O grande destaque do jogo foi o atacante Rafael Costa, que marcou duas vezes e participou do outro gol. A vitória garantiu ao Figueirense os primeiros pontos na Série B e a presença entre os primeiros colocados da tabela.

Jogando em casa, o Figueirense começou melhor, mas quem abriu o placar, aos 28 minutos foi o América-RN. Após saída errada da defesa alvinegra, Júnior Negão tirou vantagem do lance e lançou para Cascata, bateu forte de fora da área, sem chance para o goleiro Ricardo.

Em cima, o time da casa empatou aos 37 minutos, com Pablo. Rafael Costa recebeu na área e bateu. Rodrigão fez boa defesa e desviou a bola que acertou a trave, no rebote, livre, o atacante só tocou para o gol. Pressionando, aos 44, o Figueirense virou o jogo. Após cruzamento de Ricardinho, Rafael Costa subiu mais que todo mundo e testou para o fundo das redes.

No início do segundo tempo, o América mostrou poder de reação e num chute de fora da área, Fabinho acertou o travessão de Ricardo. Mas, dois minutos depois, o Figueirense fez o terceiro. Ricardinho fez boa jogada e bateu cruzado. Rodrigão deu rebote para Rafael Costa, que só desviou para o gol. Nos acréscimos, Cascata diminuiu após jogada de Ebinho.

Os times voltam ao gramado na próxima terça-feira. O América-RN recebe o Icasa, às 19h30, no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim. Já o Figueirense enfrenta o América-MG, às 21h50, no Estádio Independência.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 3 x 2 AMÉRICA-RN

FIGUEIRENSE - Ricardo; William, Thiego, Douglas e Wellington Saci; Willian Magrão, Ronaldo Tres (Henrique Miranda) e Maylson; Ricardinho, Rafael Costa (Renan Oliveira) e Pablo (Tinga). Técnico: Adilson Batista.

AMÉRICA-RN - Rodrigão; Ruy Cabeção, Índio, Thiago (Índio Oliveira) e Renatinho Potiguar; Márcio Passos, Daniel, Fabinho e Cascata; Júnior Negão (Vaninho) e Kattê (Ebinho). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Cascata, aos 28, Pablo, aos 37, e Rafael Costa, aos 44 minutos do primeiro tempo. Rafael Costa, aos 12, e Cascata, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabinho e Cascata (América-RN); Thiego e Ronaldo Três (Figueirense).

ÁRBITRO - Luis Teixeira Rocha.

RENDA - R$ 41.585,00.

PÚBLICO - 3.826 pagantes (4.074 no total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).