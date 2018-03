Figueirense ganha a primeira no Brasileiro Sufocado pela seqüência de maus resultados ao longo das sete primeiras rodadas, o Figueirense conseguiu, neste domingo, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o São Caetano por 3 a 0. O conceito atribuído ao confronto "jogo da virada", justificou a apresentação do time que, do primeiro ao último minuto, mostrou determinação à consolidação do feito, exaustivamente comemorado pela sua torcida. A apatia do São Caetano em certos momentos foi o grande trunfo do alvinegro catarinense. William foi autor de dois gols na partida. No primeiro tempo, o domínio catarinense foi aparente. Disposto a encarar o time paulista de igual para igual, o Figueirense saiu na pressão. Aos 14 minutos, a grande chance foi desperdiçada por Léo Macaé, que escorou na trave um cruzamento de Jeovânio. Preso na marcação, o São Caetano teve dificuldades para chegar na área adversária, limitando-se a investidas de Ademar em cobranças de falta. Quando estava um pouco mais arrojado, o time do ABC foi surpreendido por uma bela jogada de Sandro Hiroshi no lado direito. Aos 33 minutos, ele se livrou da marcação e cruzou para a cabeçada certeira, baixa, de William, que fez o primeiro. A apresentação do Figueirense no segundo tempo chegou a preocupar os mais de 10 mil torcedores. Audacioso, o São Caetano passou a explorar a fragilidade de alguns setores do adversário, porém se a precisão necessária nas finalizações. Capixaba pegou o goleiro Edson Bastos batido, mas chutou na trave, aos 27 minutos. Danilo, que entrou no segundo tempo, roubou a cena nos minutos finais. Foi dele o segundo gol aos 34, quando fez firula na entrada na área até vencer o goleiro Sílvio Luiz. Aos 41, o meia William, um dos melhores em campo, aproveitou o cruzamento diagonal de Hiroshi e desviou para definitivamente consolidar a primeira vitória do Figueirense depois de quase dois meses de jejum. O resultado tirou o alvinegro da zona de rebaixamento. Agora com sete pontos, ocupa a 21ª posição na tabela. Sábado, joga com o Fluminense, no Rio. Ficha Técnica: Figueirense: Edson Bastos; Márcio Goiano, Cleber e André Luis; Paulo Sérgio, Jeovânio, Wagner Mancini, William (Robson) e Luiz Fernando; Léo Macaé (Danilo) e Sandro Hiroshi (Bilu). Técnico: Vagner Benazzi. São Caetano: Sílvio Luiz; Dininho, Serginho e Marco Aurélio; Ângelo (Denni), Marco Aurélio, Zé Carlos, Marlon (Mineiro) e Capixaba; Fábio Santos e Ademar. Técnico: Mário Sérgio. Gols: William, aos 33min do primeiro e 41 do segundo tempo. Danilo, aos 34 do segundo. Árbitro: Marco Antônio Barros Café (DF). Cartão amarelo: Capixaba, Marlon, André Luis, Zé Carlos e Jeovânio. Cartão vermelho: Jeovânio, Sérginho e Zé Carlos. Renda: R$ 60.985,00. Público: 10.017 torcedores. Local: Estádio Orlando Scarpelli. classificação