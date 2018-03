Figueirense ganha do Bahia por 1 a 0 O Figueirense derrotou o Bahia por 1 a 0, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A vitória deixou o time catarinense com 10 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto os baianos seguem com 11. O único gol da partida foi marcado aos 41 minutos do primeiro tempo, com Léo Macaé. O time da casa iniciou a partida no ataque. Nos primeiros 10 minutos, foram pelo menos três as chances de gol: aos 2, com Léo Macaé chutando torto; aos quatro, André Luís chegou atrasado na finalização; e aos oito, William, na cara do gol, pecou pelo preciosismo. Assustado, o Bahia só respondeu aos 18, com Nonato errando um chute dentro da área. Quando a torcida já ensaiava algumas vaias, o Figueirense conseguiu seu gols. Num toque sutil de William, Léo Macaé recebeu a bola e chutou de primeira para abrir o placar. O Bahia teve chances de empatar na segunda etapa, mas a boa atuação do goleiro Édson Bastos garantiu a vitória dos catarinenses. Ficha técnica: Figueirense: Édson Bastos; Pedro, Márcio Goiano, Eloy e André Luis; Jeovânio, Wagner Mancini (Danilo), William e Luiz Fernando (Carlos Alberto); Sandro Hiroshi (Evair) e Léo Macaé. Técnico: Vagner Benazzi. Bahia: Émerson; Fabiano (Marcelo), Valdomiro, Luiz Fernando (Cláudio) e Lino; Otacílio, Jair, Preto e Paulo Sérgio (Adriano); Luiz Alberto e Nonato. Técnico: Evaristo de Macedo. Gol: Léo Macaé, aos 41 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (FIFA/SP). Cartão vermelho: Léo Macaé, Danilo e Lino. Cartão amarelo: Eloy, André Luis, Jeovânio, Evair, Preto, Jair e Luiz Fernando. Renda: R$ 50.725,00. Público: 8.720 pagantes. Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. classificação