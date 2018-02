Figueirense ganha do Juventude: 4 a 3 Com dois gols de Edmundo e outros dois de Adriano, o Figueirense venceu o Juventude por 4 a 3, neste sábado, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florinópolis - Enílton marcou três vezes para os gaúchos. Assim, o time catarinense já está invicto há 6 jogos e chega aos 41 pontos no Campeonato Brasileiro, deixando a equipe de Caxias com 43. O jogo deste sábado foi tenso e muito disputado. O Juventude abriu o placar logo aos 3 minutos, com Enílton. Mas o Figueirense empatou ainda no primeiro tempo, aos 35, com Adriano. A virada do time da casa veio aos 6 minutos do segundo tempo, com Edmundo. Mas Enílton, mais uma vez, deixou tudo igual, aos 24. Embalado pela boa fase, o Figueirense conseguiu mais dois gols, com Adriano, aos 26, e Edmundo, aos 36. O Juventude ainda assustou, com o terceiro de Enílton, aos 48, mas a vitória do time catarinense já estava garantida.