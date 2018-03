Figueirense ganha do São Caetano Terminou, com muito sofrimento, o drama do Figueirense em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Com gols marcados nos últimos 8 minutos da partida disputada neste sábado, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a equipe catarinense derrotou o São Caetano por 2 a 0. Apesar da vitória, o Figueirense continua na zona de rebaixamento do Brasileiro, com apenas 4 pontos ganhos. Já o São Caetano está com 8. O Figueirense foi melhor no primeiro tempo, pressionando o São Caetano, que soube evitar o gol com uma defesa bem fechada. A melhor chande foi de Paulo Sérgio, que mandou a bola na trave aos 13 minutos. Além disso, o São Caetano perdeu o zagueiro Gustavo, expulso aos 23 minutos de jogo. Mesmo com um jogador a mais, o Figueirense não conseguia marcar seu gol. No segundo tempo, Michel Bastos chegou a mandar nova bola na trave do São Caetano, aos 8 minutos, e Triguinho evitou gol do Figueirense, aos 26. Mas o gol acabou saindo. Aos 39 minutos, Triguinho derrubou Soares na área do São Caetano. Michel Bastos cobrou o pênalti e fez 1 a 0. Depois, aos 48, o atacante Alexandre conseguiu ampliar para o Figueirense, definindo a vitória por 2 a 0.